Просабмитить руками по доскам (Украина)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки191 просмотр

Необхоимо:

1. Составить грамотное описание (для людей) для promgadget.com.ua

2. Просабмитить его руками по украинским доскам.

3. Разобрать почту, предоставить отчет.

Сабмит произвелдится не с сео-шными целями, а с продажными - ожидается соответствующее качество и результат.

14 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

admin1
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$17
4 дня
Очень качественный, а главное "ручной" сабмит. Все сделано как и договаривались. Надежно.
Отличный человек приятно работать )), и оплата своевременно, советую.

Заявки фрилансеров

admin1
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад