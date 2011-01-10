Универсальный граббер-постер

Необходимо написать скрипт который

1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках шаблон такой-то, джумла такой-то, сомописные движки такой-то с возможностью добавления новых шаблонов.

2 - Грабить картинки с яндекса, гугла, яндекс фоток и любых других фотогалерей - должна быть возможность уменьшения картиной - тоесть парсер напарсил картинок в максимальном разрешении и создал в директории копию папки уменьшеных картинок в - 2-3-4-5 раз.

3 - Грабить видео архивы - ютуб, рутуб и.т.д. - потом предоставлю полный список видеохостингов желательно тоже по шаблонам с возможностью добавления своих.

4 - Экспорт награбленного в DLE, джумлу, WP/ - С возможностью указания разделов, категорий для каждого матерьяла - статью 1 поместить в раздел такой-то статью номер 2 в такой-то

5 - Генерировать из награбленного статические сателиты по указанному шаблону.

Это основное, более подробную информацию сброшу выбранному исполнителю.

Предпочтение отдам тому кто сделает это дешевле указанного бюджета, желательно из донецка, чтобы оговорить подробности при встречи.

Оплата на Вебмани или на карточку приват-банка или в руки при встречи после 5 дневного теста скрипта.