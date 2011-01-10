И так уважаемые вебмастеры. Есть сайт в БД добавление много сайтов админ в ручную запускает парсер временно от временем индексирует их. на сайте установлен поиск при запросе юзеров дает по ключевым словам ...
Универсальный граббер-постер
Необходимо написать скрипт который
1 - Будет грабить текст и картинки с сайтов (с возможностью выбора - с картинками или без) желательно с выбором шаблона для грабинга - например ворд прес, ставим в настройках шаблон такой-то, джумла такой-то, сомописные движки такой-то с возможностью добавления новых шаблонов.
2 - Грабить картинки с яндекса, гугла, яндекс фоток и любых других фотогалерей - должна быть возможность уменьшения картиной - тоесть парсер напарсил картинок в максимальном разрешении и создал в директории копию папки уменьшеных картинок в - 2-3-4-5 раз.
3 - Грабить видео архивы - ютуб, рутуб и.т.д. - потом предоставлю полный список видеохостингов желательно тоже по шаблонам с возможностью добавления своих.
4 - Экспорт награбленного в DLE, джумлу, WP/ - С возможностью указания разделов, категорий для каждого матерьяла - статью 1 поместить в раздел такой-то статью номер 2 в такой-то
5 - Генерировать из награбленного статические сателиты по указанному шаблону.
Это основное, более подробную информацию сброшу выбранному исполнителю.
Предпочтение отдам тому кто сделает это дешевле указанного бюджета, желательно из донецка, чтобы оговорить подробности при встречи.
Оплата на Вебмани или на карточку приват-банка или в руки при встречи после 5 дневного теста скрипта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть самописный скрипт (ну или доработка, кто как называет) для магазина VamShop, добавляющий товар в т.н. Закладки. Этот скрипт работает отовсюду (каталог товара, страницы Новинки, Скидки и проч), но не работает из карточки товара. Нужно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть модуль для VirtueMart russianpost, настроен на то, что каждая отправляемая единица товара стоит 200 руб по России. Но нужно ещё добавить 2 зоны страны СНГ и то, что дальше стран СНГ. Для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте, Мне нужен программист, который умеет делать компоненты для Joomla. Пришлите, пожалуйста, мне примеры исходного кода компонентов, которые вы писали раньше, чтобы я мог выбрать человека с опытом и обговорить задание по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать Доску Объявлений, по тематике сельское хозяйство, просмотрев многие готовые скрипты досок так и не смог определится какая именно подойдет. Нужно сделать доску по типу doska.zol.ru , функционал нужен примерно как на скрипте joker ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
В аттаче картинка с схемой реализации учета звонков. Описание таблицы базы данных: Базу данных заполняет SIP сервер (asterisk) TABLE cdr ( calldate timestamp ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Уважаемые Веблансеры! Нужно написать скрипт простенького файлообменника. Функции / условия: 1. Загружать файлы через админ панель (т.е должна присутствовать админ панель) 2. Удалять файлы через админ панель 3. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать сервис поиска по файлообменникам search.bmrk.ru (написан с использованием фреймворка CodeIgniter) Необходимо внести следующие изменения: Интерфейс: - Переключение языков интерфейса - Вывод ссылки-источника Работа ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо реализовать на сайте возможность для пользователей записывать аудио или видео сообщения соответственно через микрофон или вебкамеру. Максимально просто. Прошу кратко описать механизм и необходимый бюджет.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен аналог cian.ru - регистрация с смс подтверждением - сортировка по самым различным параметрам - отображение квартиры на карте - вывод результата в таблице со всеми нужными параметрами пока без биллингаВеб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад