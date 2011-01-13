annasmirnova

Разработать визитку.
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Закрыт
14 лет назад
Разработать визитку.
Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу. Необходимо 2 варианта: 1 Круглый логотип с надписью: ...
Необходимо составить каталог товаров натуральной косметики. Он должен включать две мини-статьи: статью о вреде химии и статью о пользе нашей продукции, затем перечень товаров с продающими описаниями. Подробное ТЗ выбранному исполнителю. Возможно дальнейшее продолжение ...