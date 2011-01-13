annasmirnova

Анна annasmirnova

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать логотип
Отличный заказчик, от общения остались только положительные эмоции. По проекту - конкретные инструкции и всяческое взаимодействие в его исполнении. Оплата - мгновенная. Была рда поработать с Вами и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничать с Татьяной понравилось. Все пожелания и замечания были учтены и исполненны в кратчайшие сроки. Чувствуется профессионализм. Таня, еще раз спасибо за отличный дизайн. Это как раз то, что нам надо!
Ответный отзыв