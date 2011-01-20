Нарисовать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок342 просмотра

Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу.

Необходимо 2 варианта:

1 Круглый логотип с надписью: Природна косметика Я- БОГИНЯ! Расположение надписи на ваше усмотрение.

2 Прямоугольный. Стороны прямоугольника соотносятся друг к другу как 1:4. На прямоугольном логотипе руки находятся в левой части и из них бабочки летят в право. Надпись та же, по центру, Природная косметика в верхней части, Я-БОГИНЯ! под ней и красивым шрифтом.

Возможно дальнейшее сотрудничество по дизайну сайта.

14 лет назад
annasmirnova
Анна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Сотрудничать с Татьяной понравилось. Все пожелания и замечания были учтены и исполненны в кратчайшие сроки. Чувствуется профессионализм. Таня, еще раз спасибо за отличный дизайн. Это как раз то, что нам надо!
Отличный заказчик, от общения остались только положительные эмоции. По проекту - конкретные инструкции и всяческое взаимодействие в его исполнении. Оплата - мгновенная. Была рда поработать с Вами и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад