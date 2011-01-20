Нарисовать логотип

Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу.

Необходимо 2 варианта:

1 Круглый логотип с надписью: Природна косметика Я- БОГИНЯ! Расположение надписи на ваше усмотрение.

2 Прямоугольный. Стороны прямоугольника соотносятся друг к другу как 1:4. На прямоугольном логотипе руки находятся в левой части и из них бабочки летят в право. Надпись та же, по центру, Природная косметика в верхней части, Я-БОГИНЯ! под ней и красивым шрифтом.

Возможно дальнейшее сотрудничество по дизайну сайта.