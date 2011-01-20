Анимация логотипа
Нарисовать логотип
Описание логотипа: Две женские руки соединены вместе открытыми ладонями вверх, из которых вылетают бабочки. Фон: голубое небо примерно на 2/3 и зеленая трава внизу.
Необходимо 2 варианта:
1 Круглый логотип с надписью: Природна косметика Я- БОГИНЯ! Расположение надписи на ваше усмотрение.
2 Прямоугольный. Стороны прямоугольника соотносятся друг к другу как 1:4. На прямоугольном логотипе руки находятся в левой части и из них бабочки летят в право. Надпись та же, по центру, Природная косметика в верхней части, Я-БОГИНЯ! под ней и красивым шрифтом.
Возможно дальнейшее сотрудничество по дизайну сайта.
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