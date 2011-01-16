Разработать логотип для казино + фавикон для сайта по логотипу. Название СapitalСasino. Хочется чтобы замечательно смотрелся на темно зеленом фоне.
Доработка и векторизация логотипа.
Есть коллаж логотипа, формат jpg.
Его нужно немного доработать и векторизировать (ai, cdr).
Более подробное описание того что нужно сделать — в текстовом файле в приложении.
Необходимые фото, а также коллаж в большом размере в формате PSD прилагается.
Желательно, чтобы работу выполнил человек, имеющий, помимо навыков работы с векторной
графикой, также и художественный вкус.
Срок - до понедельника 17.01.2011
Выбранный исполнитель
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