Доработка и векторизация логотипа.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок454 просмотра

Есть коллаж логотипа, формат jpg.

Его нужно немного доработать и векторизировать (ai, cdr).

Более подробное описание того что нужно сделать — в текстовом файле в приложении.

Необходимые фото, а также коллаж в большом размере в формате PSD прилагается.

Желательно, чтобы работу выполнил человек, имеющий, помимо навыков работы с векторной

графикой, также и художественный вкус.

Срок - до понедельника 17.01.2011

14 лет назад
crutis
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

anacubo
48 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Выбрал Аню из 16 заявок - отбор на этапе просмотра портфолио показал что я имею дело с профессионалом. Через 10 часов после обсуждения проекта я в этом убедился - получил макет, на 99% соответствующий моему первоначальному видению.
Очень приятно работать с Алексеем. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

anacubo
48 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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