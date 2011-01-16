Доработка и векторизация логотипа.

Есть коллаж логотипа, формат jpg.

Его нужно немного доработать и векторизировать (ai, cdr).

Более подробное описание того что нужно сделать — в текстовом файле в приложении.

Необходимые фото, а также коллаж в большом размере в формате PSD прилагается.

Желательно, чтобы работу выполнил человек, имеющий, помимо навыков работы с векторной

графикой, также и художественный вкус.

Срок - до понедельника 17.01.2011