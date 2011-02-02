Проект для Азарнова Виктора (azarnov) - 2 логотипа

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Завершен3 заявки155 просмотров

Два логотипа:

1) Украинский институт консультативной психологии и психотерапии

2) Семейный центр "Первый шаг"

14 лет назад
reflexart
46 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
$90
2 дня
Работаем с Виктором уже не первый раз, отличные логотипы, быстро и качественно, были учтены все капризы и пожелания. Приятно работать с таким человеком. Спасибо Виктор, творческих успехов Вам!
С Романом легко работать. Интересные проекты, четкие и грамотные комментарии, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество и удачи в работе!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
14 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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