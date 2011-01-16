Иллюстрации,векторная графика
Специализация:
- векторная графика;
- иллюстрация;
- иконки;
- открытки
Adobe Illustrator,Photoshop
Спасибо, что обратились ко мне.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Выбрал Аню из 16 заявок - отбор на этапе просмотра портфолио показал что я имею дело с профессионалом. Через 10 часов после обсуждения проекта я в этом убедился - получил макет, на 99% соответствующий моему первоначальному видению.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Алексеем. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо.