anacubo

Анна Серкова anacubo

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Иллюстрации,векторная графика

Специализация:

- векторная графика;

- иллюстрация;

- иконки;

- открытки

Adobe Illustrator,Photoshop

Спасибо, что обратились ко мне.

Портфолио

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Отзывы заказчиков

crutis
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Доработка и векторизация логотипа.
Выбрал Аню из 16 заявок - отбор на этапе просмотра портфолио показал что я имею дело с профессионалом. Через 10 часов после обсуждения проекта я в этом убедился - получил макет, на 99% соответствующий моему первоначальному видению.
Очень приятно работать с Алексеем. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Спасибо.
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