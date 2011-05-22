Логотип

$103
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен46 заявок9646 просмотров
#1$103

Разработка логотипа, для последующего размещения на сайте, визитке,буклете, рекламном баннере. для туристической базы(туркомплекса) БЕРЕЗКА, в Горном Алтае на оз.АЯ, желательно чтобы сам логотип и название "ТУРКОМПЛЕКС БЕРЕЗКА" были одним целым, либо чтобы вместе с логотипом присутствовало название "Туркомплекс березка". А также возможно ваше личное профессиональное видение данной разработки! (В прикрепленном файле пример как делать НЕ НАДО, а также не обязательно вымучивать на логотип березовый листочек, ну если конечно у вас не супер оригинальная идея как он может выглядеть). Спасибо. (Помимо денег, если сработаемся то в качестве бонуса беспатный отдых на туркомплексе)!

14 лет назад
klinovds
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
#1
Качественная работа! Сразу уловила что надо сделать и переделать! Все честно и быстро! Рекомендую!
Денис, спасибо за такой замечательный конкурс - рисовалось на одном дыхании. Отдельное спасибо за ответственность и вежливость! Рекомендую всем исполнителям!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
20 дней назад
14 лет назад
#1

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