# 1 — $ 103

Разработка логотипа, для последующего размещения на сайте, визитке,буклете, рекламном баннере. для туристической базы(туркомплекса) БЕРЕЗКА, в Горном Алтае на оз.АЯ, желательно чтобы сам логотип и название "ТУРКОМПЛЕКС БЕРЕЗКА" были одним целым, либо чтобы вместе с логотипом присутствовало название "Туркомплекс березка". А также возможно ваше личное профессиональное видение данной разработки! (В прикрепленном файле пример как делать НЕ НАДО, а также не обязательно вымучивать на логотип березовый листочек, ну если конечно у вас не супер оригинальная идея как он может выглядеть). Спасибо. (Помимо денег, если сработаемся то в качестве бонуса беспатный отдых на туркомплексе)!