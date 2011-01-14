Изменить текст в логотипе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок202 просмотра

Изменить текст в логотипе. Оперативно. 10-20 минут.

14 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

s00v
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Всё отлично. Изменили текст и нарисовали второй логотип. Благодарю за быструю и качественную работу!
Чёткие требования. Своевременная оплата. Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

s00v
40 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад