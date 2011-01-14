Нужно нарисовать сказочного персонажа (дракона, комичного, веселого) который в дальнейшем будет использоваться как логотип на сайте.
Изменить текст в логотипе
Изменить текст в логотипе. Оперативно. 10-20 минут.
Выбранный исполнитель
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