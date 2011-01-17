Нарисовать сказочного персонажа для логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок517 просмотров

Нужно нарисовать сказочного персонажа (дракона, комичного, веселого) который в дальнейшем будет использоваться как логотип на сайте.

14 лет назад
bigzur
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все отлично, спасибо большое! Рекомендую!
Интересное задание которое просто одно удовольствие было выполнить. Оплата моментальная! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад