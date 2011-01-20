Приватный проект для Татьяны Богдановской

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки195 просмотров

Анимация логотипа

14 лет назад
volkroman
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$17
1 день
Быстрый и оперативный работник. Работа выполнена просто шикарно.
Как всегда все отлично. Только позитивные эмоции. Спасибо. Надеюсь на продолжение совместного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад