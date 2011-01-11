Написать 3 анонса к мероприятию

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок171 просмотр

Требуется написать 3 анонса для Баркемпа Укртвит ukrtweet.com.ua

Анонсы должны быть написаны в формате пресс-релиза.

14 лет назад
imarketingzp
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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