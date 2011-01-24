Необходимо размножить название сайта для прогонки его в каталогах. Длина названия не более 70 зн с пробелами. ТЗ во вложении. Срок: сегодня. Далее нужно будет размножить описание - ...
Пресс релиз для Моби-С
Тема: Выход мобильного клиента для системы поддержки мобильной торговли Моби-С под Google Android.
Особенности: Моби-С первая и единственная пока программа для автоматизации мобильной торговли имеющая клиента на Google Android.
Цель:
Основная цель:Попасть в новости тематических сайтов.
Вторичная цель:Текст пресс релиза мы хотим еще раздавать на выставке.
В последнюю очередь, это сабмит его по каталогам пресс-релизов.
Мои мысли:
Сейчас сложилась интересная ситуация. До недавних пор стандартом для мобильной части всех подобных систем
являлась операционная система Windows Mobile компании Microsoft. Но в 2010 году Microsoft отказалась развивать
эту оперционную систему и выпустила новую Windows Phone 7. Windows Phone 7 не совместима с Windows Mobile.
Т.е. ранее написанные приложения на ней работать не будут.
Устройства на Windows Mobile практически перестали выпускаться. Ассортимен резко сократился, а цены подросли.
С другой стороны 2010 год можно назвать годом Android. Android ежедневно присутствует во всех ИТ новостях и даже в светских. Ассортимент устройств пополняется каждую неделю, цены падают.
Для конкурентов появилась реальная проблема нехватки устройств на Google Android.
Еще одна особенность версии Моби-С под Android.
Google Android система которая может работать как на коммуникаторах так и на планшетных компьютерах.
Планшентные компьютеры открывают новые возможности для торговых агентов. Удобство, больше информации на экране.
Сайт программы
Тут описаны основные отличия Андроидной версии от весии для Google Android
http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html
Если возникнут какие либо вопросы или недопонимания предметной области, пишите подробно отвечу.
Дополнительно:
Рекомендации, куда можно отправить этот пресс релиз. Печатные или интернет издания.
Консультации, по включению в пресс релиз графики(скриншоты программы). Надо или нет.
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