Пресс релиз для Моби-С

# 1 — $ 90 # 2 — $ 10

Тема: Выход мобильного клиента для системы поддержки мобильной торговли Моби-С под Google Android.

Особенности: Моби-С первая и единственная пока программа для автоматизации мобильной торговли имеющая клиента на Google Android.

Цель:

Основная цель:Попасть в новости тематических сайтов.

Вторичная цель:Текст пресс релиза мы хотим еще раздавать на выставке.

В последнюю очередь, это сабмит его по каталогам пресс-релизов.

Мои мысли:

Сейчас сложилась интересная ситуация. До недавних пор стандартом для мобильной части всех подобных систем

являлась операционная система Windows Mobile компании Microsoft. Но в 2010 году Microsoft отказалась развивать

эту оперционную систему и выпустила новую Windows Phone 7. Windows Phone 7 не совместима с Windows Mobile.

Т.е. ранее написанные приложения на ней работать не будут.

Устройства на Windows Mobile практически перестали выпускаться. Ассортимен резко сократился, а цены подросли.

С другой стороны 2010 год можно назвать годом Android. Android ежедневно присутствует во всех ИТ новостях и даже в светских. Ассортимент устройств пополняется каждую неделю, цены падают.

Для конкурентов появилась реальная проблема нехватки устройств на Google Android.

Еще одна особенность версии Моби-С под Android.

Google Android система которая может работать как на коммуникаторах так и на планшетных компьютерах.

Планшентные компьютеры открывают новые возможности для торговых агентов. Удобство, больше информации на экране.

Сайт программы

http://mobi-c.ru

Тут описаны основные отличия Андроидной версии от весии для Google Android

http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html

Если возникнут какие либо вопросы или недопонимания предметной области, пишите подробно отвечу.

Дополнительно:

Рекомендации, куда можно отправить этот пресс релиз. Печатные или интернет издания.

Консультации, по включению в пресс релиз графики(скриншоты программы). Надо или нет.