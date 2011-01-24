Пресс релиз для Моби-С

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок789 просмотров
#1$90
#2$10

Тема: Выход мобильного клиента для системы поддержки мобильной торговли Моби-С под Google Android.

Особенности: Моби-С первая и единственная пока программа для автоматизации мобильной торговли имеющая клиента на Google Android.

Цель:

Основная цель:Попасть в новости тематических сайтов.

Вторичная цель:Текст пресс релиза мы хотим еще раздавать на выставке.

В последнюю очередь, это сабмит его по каталогам пресс-релизов.

Мои мысли:

Сейчас сложилась интересная ситуация. До недавних пор стандартом для мобильной части всех подобных систем

являлась операционная система Windows Mobile компании Microsoft. Но в 2010 году Microsoft отказалась развивать

эту оперционную систему и выпустила новую Windows Phone 7. Windows Phone 7 не совместима с Windows Mobile.

Т.е. ранее написанные приложения на ней работать не будут.

Устройства на Windows Mobile практически перестали выпускаться. Ассортимен резко сократился, а цены подросли.

С другой стороны 2010 год можно назвать годом Android. Android ежедневно присутствует во всех ИТ новостях и даже в светских. Ассортимент устройств пополняется каждую неделю, цены падают.

Для конкурентов появилась реальная проблема нехватки устройств на Google Android.

Еще одна особенность версии Моби-С под Android.

Google Android система которая может работать как на коммуникаторах так и на планшетных компьютерах.

Планшентные компьютеры открывают новые возможности для торговых агентов. Удобство, больше информации на экране.

Сайт программы

http://mobi-c.ru

Тут описаны основные отличия Андроидной версии от весии для Google Android

http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html

Если возникнут какие либо вопросы или недопонимания предметной области, пишите подробно отвечу.

Дополнительно:

Рекомендации, куда можно отправить этот пресс релиз. Печатные или интернет издания.

Консультации, по включению в пресс релиз графики(скриншоты программы). Надо или нет.

Android
14 лет назад
hayder
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Победители конкурса

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#2
По результатам конкурса Сергей занял второе место. Текст пресс релиза был очень интересный и профессиональный. Пресс-релиз настолько понравился что мы приняли решение о дополнительной премии Сергею.
hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
#1
По результатам конкурса предоставил самый профессиональный текст и рекомендации по его использованию. Рекомендую.
Работать с Дмитрием - это нечто! Понятное задание (сразу видно, что человек знает, что ему нужно), тема конкурса малознакомая и малоизученная (может, только для меня :)) - получил консультации по всем возникшим вопросам. Жду новых конкурсов (или проектов). РЕКОМЕНДУЮ! Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#2
hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
#1

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