Необходимо написать несколько статей-обзоров для файлообменного сервиса.
20 статей про дорожную строительную технику
Надо 20 статей про технические характеристики бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров и т.д.
23500 символов в итоге.
Каждая статья - описание какогото автогрейдера или бульдозера и т.д.
В каждой статье вставить 1 или 2 таблицы с техническими характеристиками этого бульдозера.
Причем копипастить таблицу нельзя-в этом и состоит основная сложность.
В каждой статье определенное количество вхождений ключевого слова.
Можно ее отрерайтить, сделав 1 таблицу из разных источников.
Оплата статьи не зависит от символов.
В статьи еще надо добавить 6 фоток 4 разных единиц техники. Причем фотки не должны быть в яндексе.
Можно взять такую фотку и убрать фон, например.
Всю информацию сколько чего в какой статье я дам.
1800 рублей за все.
Срок неделя.
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