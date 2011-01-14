20 статей про дорожную строительную технику

Надо 20 статей про технические характеристики бульдозеров, экскаваторов и автогрейдеров и т.д.

23500 символов в итоге.

Каждая статья - описание какогото автогрейдера или бульдозера и т.д.

В каждой статье вставить 1 или 2 таблицы с техническими характеристиками этого бульдозера.

Причем копипастить таблицу нельзя-в этом и состоит основная сложность.

В каждой статье определенное количество вхождений ключевого слова.

Можно ее отрерайтить, сделав 1 таблицу из разных источников.

Оплата статьи не зависит от символов.

В статьи еще надо добавить 6 фоток 4 разных единиц техники. Причем фотки не должны быть в яндексе.

Можно взять такую фотку и убрать фон, например.

Всю информацию сколько чего в какой статье я дам.

1800 рублей за все.

Срок неделя.