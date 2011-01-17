Вступительное слово к Онлайн курсу Java

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок630 просмотров
#1$20

Надо написать вступительное слово к Онлайн курсу программирования. Тема "Чему вы можете научить, почему необходимо учиться у Вас". Писать надо от первого лица. Текст должен быть емким и доступным, не более 1\3 листа

Вот это можно использовать

Опыт в разработке ПО 5 лет

Опыт преподавания есть

В нынешнее время активно занимаюсь разработками ПО на Java

По прочтении должно возникнуть желание подписаться на этот курс

Должен присутсвовать намек на то, что знания, полученные за курс, открывают дорого на должность java разработчика.

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И главное - Java учат не ради знаний, не ради того, чтобы почувствовать себя творцом и архитектором, а ради денег.

Зарплаты в отрасли колеблются от 1 500 до 5000.

Поэтому не надо высокопарных метафор- ПРОСТО, ДОСТУПНО, КОРОТКО.

Читающий должен понять - java это путь в сытую жизнь, работа в теплом офисе и проч, а курс - верный способ открыть дверь и сделать первый шаг.

Java
14 лет назад
its2b
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Спасибо за работу, получилось хорошо.

Заявки фрилансеров

SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1

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