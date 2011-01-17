Вступительное слово к Онлайн курсу Java

# 1 — $ 20

Надо написать вступительное слово к Онлайн курсу программирования. Тема "Чему вы можете научить, почему необходимо учиться у Вас". Писать надо от первого лица. Текст должен быть емким и доступным, не более 1\3 листа

Вот это можно использовать

Опыт в разработке ПО 5 лет

Опыт преподавания есть

В нынешнее время активно занимаюсь разработками ПО на Java

По прочтении должно возникнуть желание подписаться на этот курс

Должен присутсвовать намек на то, что знания, полученные за курс, открывают дорого на должность java разработчика.

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И главное - Java учат не ради знаний, не ради того, чтобы почувствовать себя творцом и архитектором, а ради денег.

Зарплаты в отрасли колеблются от 1 500 до 5000.

Поэтому не надо высокопарных метафор- ПРОСТО, ДОСТУПНО, КОРОТКО.

Читающий должен понять - java это путь в сытую жизнь, работа в теплом офисе и проч, а курс - верный способ открыть дверь и сделать первый шаг.