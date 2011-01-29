Серий публикация про кухню народов мира

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт32 заявки493 просмотра

Серия статей по 1500-2000 символов на тему кухня народов мира. На одну страну может быть несколько статей типа одна общая обзорная, другая про первые блюда страны, третья про выпечку и так далее. Желательно с поиском фотографий к каждой статье.

Пишите стоимость за 1000 или за одну статью. Заявки скрыты.

Заявки можно присылать на электронный адрес [email protected]

14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров