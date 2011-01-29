Проект для Серажим Елены

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка126 просмотров

Написание серии статей по недвижимости.

Написание статей
14 лет назад
zorinigor
Игорь 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$400
1 день
Спасибо вам,Елена, за долгое и плодотворное сотрудничество по наполнению моих сайтов.
Спасибо за очередной интересный проект. Надеюсь на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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