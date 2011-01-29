Внештатный копирайтер.Свободное владение английским языком.Написание оригинальных текстов,статьей ,рассказов на английском языке. Зарплата от $25-$45 в час.Или $100-статья,$500- за рассказ. Дополнительная информация: [email protected]
Проект для Серажим Елены
Написание серии статей по недвижимости.
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