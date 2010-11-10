zorinigor

Игорь zorinigor

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Проект для Серажим Елены
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Спасибо за прекрасную работу!
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
9 баллов
10 лет назад
Проект для Серажим Елены
+
Спасибо за отличную работу
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Серажим Елены
Вам также спасибо!
Приятно работать с професионалом,спасибо!
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Проект для Серажим Елены
Спасибо за регулярные заказы и свовременную оплату!
Снова отличная работа, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Проект для Серажим Елены
Спасибо за очередной интересный проект. Надеюсь на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Спасибо вам,Елена, за долгое и плодотворное сотрудничество по наполнению моих сайтов.
Ответный отзыв