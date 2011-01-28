Написать статьи для сайта

Нужно написать несколько статей на тему строительство. Статьи специально под SEO, так что от вас необходим опыт написания статей именно под SEO. Контент только уникальный (проверяем).

В комментариях сразу пишите цену за 1000 символов (без пробелов), примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно)

Оплата только в рублях, предложения в других валютах не рассматриваю.

Предложения без цен не рассматриваю.