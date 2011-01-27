Тематика автоправо, ДТП, лишение прав, страхование

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки205 просмотров

Ищется копирайтер, рерайтер для написания, редактирования статей на тему:

- Лишение прав

- ДТП

- Страховые выплаты и т.д.

Статьи нужны для интернет сайта.

Ищется человек кто разбирается в тематике т.к. законодательство обновляется довольно часто.

Написание статей
14 лет назад
alfalider
Кротов 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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