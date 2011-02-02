Рерайт (для deeforgotten)

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок239 просмотров

Рерайт на 7т символов.

Бюджет $21.

Безопасная сделка.

Детальное ТЗ в договоре.

14 лет назад
antazy
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад
$21
2 дня
Не первый раз работаем.. всё по ТЗ
Работали со Станиславом по написанию текста для сайта перевозок. Как и в предыдущий раз - сотрудничество прошло отлично. Основные плюсы antazy как заказчика: детальное ТЗ, составление договора и безопасная сделка. Приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

deeforgotten
Шляпникова 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
83 отзыва(-1)
14 лет назад

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