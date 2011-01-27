Сделать рерайт новостей и добавить на сайт

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Закрыт13 заявок280 просмотров

Нужно сделать 20 новостей про кишечник, тематические. Уникальный рерайт, минимум 97%. И добавить с картинкой на сайт. Сайт на DLE.

Объем новости не более 1000 знаков. Источники нужно найти.

Например, какие новые способы борьбы с болезнями, поддержания здоровья кишечника, какие продукты нашли ученые и т.п.

Цена за 1 новость? Сроки?

DLE
14 лет назад
lancamktm
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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