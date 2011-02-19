Название для сайта

# 1 — $ 50

Уважаемые Фрилансеры!

Молодому туристическому агентству (занимающемуся продажей туров и индивидуальным туризмом) требуется название! А к нему слоган и домен.

Домен должен быть:

- приятно звучащим и легко запоминающимся

- коротким (не длиннее 6-7 символов)

- максимально однозначным при записи (без обилия «щ», «ч», «ш» и других «сложных букв»)

- не содержащим цифры, черточки и тире

- доступным для регистрации в зоне .ru

Нужно что-то свежее, яркое (приветствуется преобладание в слове гласных и звонких согласных). Можно ассоциативно связанное с путешествиями, отдыхом. А можно и придуманное (т.е. несуществующее). Но из сочетания названия и слогана должна быть понятна суть сайта, или хотя бы его туристическая тематика.

Желательно избегать английского языка, лучше транслит с русского. Исключение составляет слово «Тур/Tour», которое может быть составной частью названия, причем не обязательно в конце, можно и в начале (пр. «ТурГенев»)

*** Креатив и нестандартный подход приветствуются!

Просьба:

- предварительно проверяйте доступность домена на www.nic.ru или любых других аналогичных сервисах

- защищайте свою работу паролем (пароль в личку), либо отсылайте сразу в личку

Спасибо!

Всем удачи и интересных идей!

***************************

Господа, победитель выбран! Всем спасибо за участие!