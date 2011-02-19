Требуется написать ТЗ для B2B проекта. Цель проекта размещение продуктовых заказов/предложений. Взаимодействие участников бизнеса через сайт. Подробности будут предоставлены исполнителю. От исполнителя требуются примеры работ, опыт в этой сфере, положительные отзывы ...
Название для сайта
Уважаемые Фрилансеры!
Молодому туристическому агентству (занимающемуся продажей туров и индивидуальным туризмом) требуется название! А к нему слоган и домен.
Домен должен быть:
- приятно звучащим и легко запоминающимся
- коротким (не длиннее 6-7 символов)
- максимально однозначным при записи (без обилия «щ», «ч», «ш» и других «сложных букв»)
- не содержащим цифры, черточки и тире
- доступным для регистрации в зоне .ru
Нужно что-то свежее, яркое (приветствуется преобладание в слове гласных и звонких согласных). Можно ассоциативно связанное с путешествиями, отдыхом. А можно и придуманное (т.е. несуществующее). Но из сочетания названия и слогана должна быть понятна суть сайта, или хотя бы его туристическая тематика.
Желательно избегать английского языка, лучше транслит с русского. Исключение составляет слово «Тур/Tour», которое может быть составной частью названия, причем не обязательно в конце, можно и в начале (пр. «ТурГенев»)
*** Креатив и нестандартный подход приветствуются!
Просьба:
- предварительно проверяйте доступность домена на www.nic.ru или любых других аналогичных сервисах
- защищайте свою работу паролем (пароль в личку), либо отсылайте сразу в личку
Спасибо!
Всем удачи и интересных идей!
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Господа, победитель выбран! Всем спасибо за участие!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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