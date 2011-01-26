Необходимо написать тексты для вставки на страницах сайта. Тематика сайта - бизнес, инвестиции, мошенничество (социальная сеть для бизнесменов). Требования к текстам: краткое описание тех возможностей которые открывает данная страница сайта, тексты с скрытым призывом к действию, привлекающие внимание(немного рекламы). Текст: "О Нас". Некоторые наработки у меня есть, но можно и Ваше виденье (с нуля).