Описание сайта о флористике

Необходимо написать несколько текстов для сайта о флористике, (за основу можно взять текущий текст с сайта - www . flo54 . ru)

1. Текст о проекте (описание сайта и некоторых его страниц) ~1500 символов.

2. Текст перед регистрацией (предложение пройти регистрацию и преимущества зарегистрированных пользователей) ~300 символов.

3. Текст в личном кабинете после авторизации (приветствие и предложения) ~300 символов.

Оплата по WebMoney (R или Z) после принятия текстов, сдавать можно по частям.