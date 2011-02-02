Требуется написать заголовок и продающий текст для главной страницы. Объем ~2,5 - 3 тыс. Уникальность текста, соответствие тематике обязательны! Портфолио! Адрес сайта: http://lifestyle.kh.ua
Описание сайта о флористике
Необходимо написать несколько текстов для сайта о флористике, (за основу можно взять текущий текст с сайта - www . flo54 . ru)
1. Текст о проекте (описание сайта и некоторых его страниц) ~1500 символов.
2. Текст перед регистрацией (предложение пройти регистрацию и преимущества зарегистрированных пользователей) ~300 символов.
3. Текст в личном кабинете после авторизации (приветствие и предложения) ~300 символов.
Оплата по WebMoney (R или Z) после принятия текстов, сдавать можно по частям.
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