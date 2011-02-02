Описание сайта о флористике

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Завершен30 заявок398 просмотров

Необходимо написать несколько текстов для сайта о флористике, (за основу можно взять текущий текст с сайта - www . flo54 . ru)

1. Текст о проекте (описание сайта и некоторых его страниц) ~1500 символов.

2. Текст перед регистрацией (предложение пройти регистрацию и преимущества зарегистрированных пользователей) ~300 символов.

3. Текст в личном кабинете после авторизации (приветствие и предложения) ~300 символов.

Оплата по WebMoney (R или Z) после принятия текстов, сдавать можно по частям.

14 лет назад
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Петр 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
14 лет назад
$10
2 дня
Хороший исполнитель, прекрасно справилась с поставленной задачей. Результатом доволен.
Очень ответственный человек, приятный в работе и общении.

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
14 лет назад