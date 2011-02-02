Нужен рерайт 30к

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Завершен61 заявка677 просмотров

Нужно сделать рерайт статей, примерно 30000 знаков без пробелов. уникальность статьи от 95%.

Тематика: готовые бани, экодома, дачи.

14 лет назад
SIPOS
53 года
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
C Ольгой легко работать, старательный и ответственный человек. Задание было повышенной сложности и она прекрасно справилась, работу сделала в срок. Вобщем все отлично.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем - тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата сразу после проверки работы. Рекомендую! И спасибо за совместную работу!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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