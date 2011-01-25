Нужно размножить статью (2000 символов) для регистрации в каталогах статей. Бюджет ограничен. Помогите! Заранее благодарен!
Под имеющиеся фразы написать 1-2 предложения
Мне необходимо написать так называемые околоссылочные предложения
Принцип простой :)
Я высылаю Вам Excel файл, в котором во 2й колонке будут стоять ключевые фразы
Необходимо в 1й и 3й колонках написать текст так, чтобы вся строка вместе была читабельной.
Сама работа простая. Вышлюпример.
По оплате - пишите в личку
Спасибо
Для связи:
skype: butko_kathy
Личка
Татьяна
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