Необходимо придумать слоган компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен80 заявок2303 просмотра
#1$50

Необходимо придумать СЛОГАН компании, которая занимается производством и оптовой торговлей ювелирных изделий.

Варианты прошу присылать на почту [email protected] или выкладывать тут в doc файле защищенном паролем.

14 лет назад
nilzadar
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Елена великолепный специалист, работа выполнена на очень высоком уровне. Надеюсь, что Елена будет сотрудничать с нами в будущем, а мы учтем, что её работа стоит гораздо дороже, чем бюджет нашего конкурса.
Очень интересный конкурс, богатый на идеи. Спасибо Сергею за понимание, обсуждение и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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