Написание статей

Разработан сайт его надо наполнять.

наполнять надо будет такие категории

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5) FAQ

6) статьи для магазина

Направление компании

Разработка отраслевых решений (разработка программного обеспечения)

- Продажа и установка лицензионного программного обеспечения

- Продажа, внедрение и обслуживание 1С

- Системное администрирование

- Монтаж компьютерных сетей

- Разработка и поддержка интернет сайтов

- Автоматизация бизнес-процессов

- Автоматизация аптечного бизнеса

- IP – Телефония

- Web – программирование

- Графический дизайн

- Web – Дизайн

- Прямые поставки производственного оборудования из Китая

- Поставка товаров из Китая

- Оформление земельных участков

Нужен человек который сам будет писать тексты..( но обговаривая тему написания.. нужна ли такая статья или нет)

указывайте цены и цена на сео тексты.

пишите пожалуйста только в проекте.. я сам свяжусь.

и показывайте портфолио свое.

т.е. работа будет постоянной по мере надобности текста...