Услуги компании: 1. Авиа-доставка товаров 2. Контейнерные перевозки. 3. Поиск, покупка и доставка товаров в Китае. Компания украинская, главный офис в Киеве. Требования - запоминаемость, оригинальность, ассоциативное ...
Написание статей
Разработан сайт его надо наполнять.
наполнять надо будет такие категории
1) статьи
2) новости
3) о компании
4) акции компании
5) FAQ
6) статьи для магазина
Направление компании
Разработка отраслевых решений (разработка программного обеспечения)
- Продажа и установка лицензионного программного обеспечения
- Продажа, внедрение и обслуживание 1С
- Системное администрирование
- Монтаж компьютерных сетей
- Разработка и поддержка интернет сайтов
- Автоматизация бизнес-процессов
- Автоматизация аптечного бизнеса
- IP – Телефония
- Web – программирование
- Графический дизайн
- Web – Дизайн
- Прямые поставки производственного оборудования из Китая
- Поставка товаров из Китая
- Оформление земельных участков
Нужен человек который сам будет писать тексты..( но обговаривая тему написания.. нужна ли такая статья или нет)
указывайте цены и цена на сео тексты.
пишите пожалуйста только в проекте.. я сам свяжусь.
и показывайте портфолио свое.
т.е. работа будет постоянной по мере надобности текста...
Заявки фрилансеров
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