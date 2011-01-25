Тексты объём 66000 знаков б/п.

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Завершен17 заявок284 просмотра

Тематика it

Тексты надо будет разбавлять 1-м ключевым словом (скажу, естественно, слово для каждого текста).

Тексты можно выдавать постепенно, не сразу все 66000.

Тексты описательные – мы поставляем то-то и то-то, в результате анализа поставок мы получили такую-то интересную статистику по отраслям (естественно дадим). Но термины из it надо знать ну и т.д.

14 лет назад
nworm
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$86
4 дня
Василий всё чётко написал. Тексты уникальные, рекомендую.
Второй раз работал с Андреем, в другой области. Все просто отлично - четко поставил задание, вместе доработали тексты, сделав необходимые акценты. Я доволен сотрудничеством. РЕКОМЕНДУЮ всем

Заявки фрилансеров

hochu_bablo
Василий 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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