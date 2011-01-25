Тексты объём 66000 знаков б/п.

Тематика it

Тексты надо будет разбавлять 1-м ключевым словом (скажу, естественно, слово для каждого текста).

Тексты можно выдавать постепенно, не сразу все 66000.

Тексты описательные – мы поставляем то-то и то-то, в результате анализа поставок мы получили такую-то интересную статистику по отраслям (естественно дадим). Но термины из it надо знать ну и т.д.