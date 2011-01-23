Приватный проект для Кипаренко Ирина (irenmay)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка114 просмотров

Требуется написание статей на заданные темы.

Всего на данный момент нужно 7 статей объёмом от 4000 зн. с пробелами и больше. Темы для статей есть. Работа несколько специфична тем, что данные статьи будут в аудиоформате и следовательно должны быть написаны относительно простым (возможно в некоторой степени разговорным) языком, для удобства чтения.

Главное - каждая статья должна целиком и полностью раскрывать тему и нести максимально возможную практическую пользу.

Написание статей
14 лет назад
akdix
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$84
14 дней

Заявки фрилансеров

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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