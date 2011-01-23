Текст для интернет-агентства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок328 просмотров

Нужен текст

Для интернет-агентства.

Требования по тексту:

-"продающий" текст

- использование нескольких "ключивиков"

- не более 3 500 зн.

- разметка текста

Требования к Исполнителю:

-опыт работы по данной тематике (создание и продвижение сайтов)

14 лет назад
Avatarik-Inc
Георгий 
53 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад