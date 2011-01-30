Рерайт, приватно для Irshalaim

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки213 просмотров

Рерайт описаний на игровую тематику.

14 лет назад
Orris
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Irshalaim
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад
$100
7 дней
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко поставленные требования, приятный в общении. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Irshalaim
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
14 лет назад