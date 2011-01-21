Требуется рерайт текстов (строительство)

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Закрыт27 заявок778 просмотров

Доброго.

Требуется качественный глубокий рерайт текстов по строительству. Материал я дам.

Порядка 50-100 тысяч знаков, определяющим будет цена и качество.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков.

14 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$9
1 день

Заявки фрилансеров

Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад