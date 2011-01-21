Ведение/наполнение сайта

Требуется рерайтер на удаленную работу для ведения сайта и написания статей.

Тематика: Сделай сам в строительстве

Обязанности: наполнять сайт информацией, рерайтинг, поиск материалов.

В резюме указывайте предполагаемую оплату.

Оплата в конце недели.

Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.

После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.