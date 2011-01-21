Нужны рекламные тексты для наших обувных брендов. Klimini - Бразильская обувь Burana - http://www.burana.com.br Capriccio - бразильская обувь Filumena - бразильская обувь. (Новый бренд) Размер статей ...
Ведение/наполнение сайта
Требуется рерайтер на удаленную работу для ведения сайта и написания статей.
Тематика: Сделай сам в строительстве
Обязанности: наполнять сайт информацией, рерайтинг, поиск материалов.
В резюме указывайте предполагаемую оплату.
Оплата в конце недели.
Жду ваших предложений. Желательно с примерами работ.
После того, как я отберу исполнителя продолжим обсуждение деталей по почте или ICQ.
Заявки фрилансеров
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