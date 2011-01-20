Рекламные тексты

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Закрыт36 заявок536 просмотров

Нужны рекламные тексты для наших обувных брендов.

Klimini - Бразильская обувь

Burana - http://www.burana.com.br

Capriccio - бразильская обувь

Filumena - бразильская обувь. (Новый бренд)

Размер статей 1000-1400 знаков.

Доп. требования:

Возможность оплаты работы по выставленному счету.

14 лет назад
Nicko85
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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