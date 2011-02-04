Статьи про бульдозеры, автогрейдеры.

Требуется качественный рерайт. Тематика, автошколы, вождения автомобиля. К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу, и добавить информацию). Нужно сделать качественный рерайт, желательно ...