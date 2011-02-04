Статьи про бульдозеры, автогрейдеры.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок268 просмотров

Необходимо написать статьи про бульдозеры,автогрейдеры в большом объеме, более 30 000 символов.

Обязательное, вот обязательное требование к кандидатуре - профильное образование, знание дорожно строительной техники.

Цена - 80 р за 1000 символов.

П.С.

Рерайт готовых статей без знания дорожно строительной техники сделать невозможно, потому что директор, которому сдается работа, специалист в этой технике, и забраковывает статьи подобные.

Сперва следует написать 1-2 пробные статьи для показа директору.

14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад
$80
5 дней
Очень хорошие статьи. Рекоммендую.
Четкое задание. Своевременная оплата. С удовольствием поработал бы еще и другим рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Набираем команду рерайтеров

    Для постоянного сотрудничества набираем команду рерайтеров. Работа постоянная. Тематики: авто, строительство, здоровье, туризм. Возможно появление заказов на другие темы. Объемы большие. Требования к качеству - выше средних. От вас - пример рерайта (1500-2000 симв.) на ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт 40тыс. знаков

    $35

    Требуется сделать качественный рерайт статей. Исходники готовы. Тема - макияж, красота. Уникальность не менее 97% подробности заказа и ТЗ отправлю исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт 40тыс. символов

    Требуется качественный рерайт. Тематика, автошколы, вождения автомобиля. К большинству статей, исходники есть (но желательно что бы вы еще сами могли где-нибудь, подчепнуть интересую инфу, и добавить информацию). Нужно сделать качественный рерайт, желательно ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тексты на сайт салона красоты

    Нужна девушка для написания небольших текстов на сайт салона красоты. При хорошем качестве будут постоянные заказы с моей стороны. Темы разные. Оплата в WMR. Тексты проверяю, поэтому желающих подсунуть чужие тексты прошу не беспокоится. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад