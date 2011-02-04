Сабж... Интересный пост со ссылкой на сайт
Статьи про бульдозеры, автогрейдеры.
Необходимо написать статьи про бульдозеры,автогрейдеры в большом объеме, более 30 000 символов.
Обязательное, вот обязательное требование к кандидатуре - профильное образование, знание дорожно строительной техники.
Цена - 80 р за 1000 символов.
П.С.
Рерайт готовых статей без знания дорожно строительной техники сделать невозможно, потому что директор, которому сдается работа, специалист в этой технике, и забраковывает статьи подобные.
Сперва следует написать 1-2 пробные статьи для показа директору.
Выбранный исполнитель
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