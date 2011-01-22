Статья для рукодельного сайта. Приватно для Lettre

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Завершен8 заявок229 просмотров

Необходимо написать уникальные статьи для рукодельного сайта.

14 лет назад
salonbisera
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$6
1 день
Работой Натальи осталась довольна. Статья написана быстро, качественно, интересно. Возникло желание сотрудничать и дальше.
Довольна сотрудничеством с Еленой и с удовольствием писала бы еще на такие интересные темы для такого приятного и вежливого в общении заказчика. Рекомендую всем исполнителям: быстрая оплата и четкое задание.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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