Придумать и написать 3 новости и 3 статьи

Необходимо написать биографию для Dj Rem-x (Набросок биографии уже есть, все вопросы можно параллельно задавать в ICQ). Биография будет опубликована на сайте www.rem-x.com с указанием автора. В биографии нужно проявить творчество и креативность. Жду ваших ...