# 1 — $ 50

Уважаемые Фрилансеры!

Проводится конкурс на нейминг компании.

ТЗ прилагаю в файле. Также в файле после ответов заказчика образец таблицы - в ней прошу Вас присылать свои варианты. Варианты присылайте в запороленных файлах, а пароли кидайте мне в личку.

Назначаю одно призовое место 50$

В понедельник 24-го числа варианты будут отправлены на рассмотрение заказчика.

Победителем укажу того, чей вариант нейминга утвердит заказчик.

Желаю Вам удачи и хороших идей!