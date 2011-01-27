Нейминг компании

$50
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Завершен39 заявок1285 просмотров
#1$50

Уважаемые Фрилансеры!

Проводится конкурс на нейминг компании.

ТЗ прилагаю в файле. Также в файле после ответов заказчика образец таблицы - в ней прошу Вас присылать свои варианты. Варианты присылайте в запороленных файлах, а пароли кидайте мне в личку.

Назначаю одно призовое место 50$

В понедельник 24-го числа варианты будут отправлены на рассмотрение заказчика.

Победителем укажу того, чей вариант нейминга утвердит заказчик.

Желаю Вам удачи и хороших идей!

14 лет назад
maxcolt
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

aleksgal
56 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Александра, в очередной раз поздравляю Вас с очередной победой в конкурсе! Своим вариантом нейминга Александра совместила практически несовместимое - многогранность сфер деятельности заказчика. Название получилось очень удачным - кратким, звучным, со скрытым смыслом. Рекомендую!
Позитивный человек. Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

aleksgal
56 лет
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1

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