Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. На сей раз я отбираю в команду копирайтеров. Мне необходимы несколько людей, которые могут писать "вкусные" тексты отличного качества. К сожалению, столкнулась с тем, что за большинством копирайтеров приходится ...