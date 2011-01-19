Требуется 20 статей для Miralinks. Интересуют копирайтеры писавшие под эту систему и знающие требования и формат предоставления статей, готовые, в случае непринятия статьи модератором, ее доработать. Тематика — декор интерьера, ...
Либретто
Нужно написать не большое либретто, максимум 2000зн для танца. Всю подробную информацию при личной переписки. Пишите ваши цены.
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