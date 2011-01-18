Копирайт под миралинкс

Требуются статьи для размещение через миралинкс. Объем статьи 2000 символов. Сейчас необходимо для 4 проектов по 20-30 статей, проекты будут еще.

Интересуют копирайтеры писавшие под миралинкс и знающие требования и формат предоставления статей. И готовые в случае непринятия статьи модератором ее доработать.

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