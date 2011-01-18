Внести изменения в инструкцию

Здравствуйте,есть уже готовая хорошо написанная инструкция для Системы управления сайтами,только в примере приведен другой сайт,тоесть принт скрины другого сайта,и чуть чуть другой функционал в каталоге товаров и создание левого меню в новом сайте www.cms4.prgmm.ru необходимо подогнать инструкцию(дописать отредактировать сделать новые принт скрины) под новый сайт,жду ваших предложений ! Сроки сегодня !

Ссылка для скачивания старой инструкции: http://ifolder.ru/21414071