Рерайт 10тыс. символов, строительная тематика

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Завершен34 заявки433 просмотра

Необходимо прорерайтить 2 статьи о окнах и вентилируемых фасадах общим объемом 10тыс символов.

14 лет назад
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Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
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lugovaya_arfa
54 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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