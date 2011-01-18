Копирайт для миралинкс

Здравствуйте. Требуется копирайт не строительную тематику или около того. Плачу 1 wmz за 1000 символов.

Каждая статья по 2000 символов.

Всего нужно 30 статей. (после этого нужны будут еще 30)

Формат txt для импорта в миралинкс. Готов купить готовые статьи, если вы их подгоните под стандарты миралинкса и вставите мой ключ туда.