Из плохой имиджевой статьи сделать хорошую

$50
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  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок358 просмотров

Здравствуйте, российские копирайтеры!!!

Пример статьи прикрепляю.

Нужно - переделать в имиджевую. ЦУ - абитуриенты, их родители. Имейте ввиду, статья для видеоролика.

Таких статей будет 11. Около 30 тыс. зн. в сумме.

Меня устраивает цена $1.5 за выходную тысячу.

Контакты строго - личные сообщения, заявки, и телефон.

Спасибо.

14 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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