Требуется рерайт текстов (дом и семья, медицина)

Доброго.

Требуется рерайт с поиском материала текстов направленности 1) медицина 2) семья, дети

Размер статьи 1500-2000 знаков без пробелов.

Я даю вам сайт/раздел для которого требуются данные статьи и 1 словосочетание которое должно быть 1-2 раза по тексту и желательно в заголовке.

Указывайте цену за 10 тысяч знаков без пробелов.

Большие цены не интересуют, рерайт - глубокий.