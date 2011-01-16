Для сайта тематики поделок своими руками - бисер, вязание, мыловарение, шитье... Исходники я предоставляю. Рерайт нужен качественный. Перестановка абзацев и синонимайзер не прокатит. Количество статей я не ограничиваю. Сколько сможете сколько и ...