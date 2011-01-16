Нужны 10 статей о подарках с ключевыми словами. Минимум 1500 знаков б. пробелов. Обязательна тестовая статья. Исходники ваши. 25wmr/1000 знаков б.пробелов - 595763620 - laciblerouge(гав)gmail.com
Тексты на тему медицина Израиля
Нужно 50 статей на темы:
Медицина Израиля
Лечение в Израиле
Новости медицины в Израиле
Медицинский туризм в Израиле
Иновации
Методы лечения
и т.п.
можно рерайт - каждая статья 1000-2000 символов
Для сайта - www.israhospital.com
Заявки фрилансеров
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