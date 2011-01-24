Статьи на тему электронные платежные системы

Здравствуйте собственно нужно уникальных статей 10 штук для продвижения одного сайта, на тему платежных систем, валют, примерно на 3000 знаков, если устроит цена и качество то можно больше, подробности при общении через асю или скайп, сроки в ближайшее время, если вы без рейтинга то несколько статей на пробу.